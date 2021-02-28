الغنوشي: نريد بقاء سعيد والمشيشي

وحذر من مغبات كون «تونس تعيش اليوم على وقع حرب كلامية»، على حد تعبيره، في إشارة إلى الخصومة السياسية الخطيرة المستمرة منذ أسابيع بين سعيد والمشيشي في ظرف شديد الصعوبة داخليا وإقليميا. وأضاف الغنوشي، في دعوة منه إلى الحوار والتوافق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من أجل وضع حد للانسداد السياسي القائم بينهما، وتيسير إصلاح شؤون البلاد، بأن «تونس في حاجة للإصلاح، ولكن كيف سيكون الإصلاح والرؤساء لا يتحدثون مع بعضهم».
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