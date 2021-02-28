مقتل ثاني حاكم لطالبان في بيشاور

قتل حاكم ظل في حركة «طالبان» الأفغانية برصاص مسلحين مجهولين في مدينة «بيشاور» شمال غرب باكستان، طبقا لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، وهو عبد الهادي باشايوال، حاكم الحركة لإقليم «لاجمان» بشرق البلاد. ونقل عن أحد زعماء «طالبان» قوله إن الحاكم تعرض لهجوم لدى عودته من منطقة «ماردان»، حيث كان قد توجه إلى هناك لتقديم التعازي في وفاة أحد أقربائه، بينما تمكن المهاجمون من الهروب. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور غير أن مصدرا في «طالبان» لديه اشتباه بتورط تنظيم «داعش» في الهجوم على الحاكم، الذي يعد ثاني زعيم لـ«طالبان» يقتل بالقرب من «بيشاور» خلال 5 أسابيع.



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