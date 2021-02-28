انطلاق مناورات التنين بين القوات السعودية والأمريكية



انطلقت اليوم مناورات تمرين "التنين" المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية . ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي، والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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