اعتقال 9 من عناصر داعش في العراق

صرح اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال تسعة من عناصر تنظيم داعش في محافظات البصرة وكركوك والأنبار ونينوى.

وقال في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء خلال عمليات نوعية ومهنية نفذها جهاز مُكافحة الإرهاب بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن العمليات شملت مناطق مختلفة من محافظات البصرة وكركوك والأنبار ونينوى.

فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل سبعة من قوات الحشد العشائري والجيش العراقي وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم، إن قوة مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد العشائري تمكنت خلال واجب بحث وتفتيش من العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة غربي الأنبار.

وأشارت إلى أن الجهد الهندسي باشر تفكيك العجلة المفخخة وأثناء المعالجة انفجرت مما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن ومقتل ستة من حشد قضاء حديثة العشائري وإصابة اثنين آخرين من مقاتلي الحشد.