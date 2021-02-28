سي ووتش تنقذ المهاجرين من الغرق

أعلنت منظمة «سي ووتش» الألمانية المعنية بإنقاذ المهاجرين، إنقاذ مجموعة من المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي. وذكرت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها على «تويتر» أنه تم إنقاذ 73 شخصا، من بينهم 16 سيدة وطفلا، وهم الآن على متن سفينة «سي ووتش 3» التابعة للمنظمة. وأضافت المنظمة أن طاقم السفينة ذكر أن هناك عملية إنقاذ رابعة تم خلالها استقبال 97 شخصا آخرين على متن السفينة. وكان المتطوعون بالمنظمة أنقذوا، خلال اليومين الماضيين، إجمالي 145 شخصا تقريبا، الكثير منهم كانوا منهكي القوى، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم، بحسب المنظمة. وأضافت المنظمة أنه كان هناك أشخاص قصر غير مصحوبين بذويهم بين من تم إنقاذهم أيضا. يذكر أن سفينة «سي ووتش3» هرعت لتقديم المساعدة خلال عملية الإنقاذ، السبت، بعد فقد قارب المهاجرين. وهناك حاليا نحو 320 مهاجرا على متن سفينة «سي ووتش3» التي غادرت ميناء مدينة بوريانا الإسبانية قبل أكثر من أسبوع، بعد «استراحة إجبارية» دامت سبعة أشهر، بحسب المنظمة.



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