الشرطة تهاجم محتجي بنجلادش

أصيب عشرات المتظاهرين بجروح الأحد، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، على ناشطين من المعارضة في ثالث أيام احتجاجات أثارتها وفاة كاتب معروف معارض للحكومة في السجن. وأظهرت لقطات مباشرة لمحطة «تشانيل 24» التليفزيونية المحلية الأحد، طريقا أمام نادي الصحافة الوطني - موقع مفضل للاحتجاج في العاصمة دكا - وهو يتحول إلى ساحة معركة فيما تقوم الشرطة بضرب المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم. وقال نائب مفوض شرطة دكا سازادور الرحمن لوكالة فرانس برس، إن الاشتباكات اندلعت عندما قام ناشطون من الحزب الوطني المعارض في بنجلادش، برشق حجارة ومهاجمة الشرطيين بأنابيب بلاستيكية، ما دفع الشرطة إلى الرد «بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع». وأضاف «لم يأخذوا أي تصريح» لتنظيم تظاهرة مدافعا عن تحركات الشرطة لتفريق المحتجين.



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