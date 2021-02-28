وأشاد متحدث التحالف، بكفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تابعة إيدلويجيا للنظام الإيراني الذي يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد تمكنت، مساء أمس، من التصدي لعدد كبير من الطائرات المسيرة وصل إلى 6 طائرات، إضافة إلى صاروخ باليستي تم إطلاقه من الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتم اعتراضه في سماء مدينة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: مطار صنعاء تحول لمنصة لإطلاق الصواريخ الباليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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