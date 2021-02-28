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التحالف: مطار صنعاء تحول لمنصة لإطلاق الصواريخ الباليستية

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أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن مطار صنعاء أصبح نقطة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية. وأضاف في حديث تلفزيوني لقناة الإخبارية أن هناك تصعيدا من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة، مشيرا إلى أن الأخيرة تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية.

وأشاد متحدث التحالف، بكفاءة القوات الجوية لصد الهجمات الحوثية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تابعة إيدلويجيا للنظام الإيراني الذي يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد تمكنت، مساء أمس، من التصدي لعدد كبير من الطائرات المسيرة وصل إلى 6 طائرات، إضافة إلى صاروخ باليستي تم إطلاقه من الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتم اعتراضه في سماء مدينة الرياض.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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