الدار البيضاء.. أشغال نفق الموحدين في المراحل الأخيرة والبيضاويون يعولون عليه في تسهيل حركة المرور

جدة - عبدالحي حسين - بات نفق الموحدين في العاصمة الاقتصادية للمملكة جاهزا، إذ من المرتقب الإعلان عن دخوله الخدمة بعد أسابيع فقط.

ومن المفروض أن يساهم النفق المذكور في تقليل الاختناقات المرورية على مستوى مجموعة من شرايين المدينة، حيث سيمكن من مرور 45 ألف سيار، يوميا، ما سيساهم في تسهيل حركة المرور، لاسيما مفترق الطرق على طول شارعي الموحدين، وسيدي محمد بن عبد الله.

ويبلغ طول النفق 2،270 مترا، بما في ذلك 1،817 مترا تحت الأرض (مغطاة)، والتي هيئت على مسارين، وكانت شركة الدارالبيضاء للتهيأة قد أعلنت عن تقدم الأشغال المتعلقة بتشييد نفق الموحدين، بنسبة 95 في المائة، خلال يناير الماضي.

وتطلب تشييد المشروع المذكور مبلغا إجماليا، قيمته 820 مليون درهم، موزعة إلى 270 مليون درهم من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية)، و60 مليون درهم من جماعة الدارالبيضاء، و250 مليون درهم من ( Wessal Capital Asset Management )، و240 مليون درهم من شركة ( Al Manar Development Company ).