التوزيع الجغرافي للإصابات الـ244 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ244 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 99 حالة جديدة، منها 87 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشرق، 38 حالة، منها 27 حالة بوجدة.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 28 حالة، منها 7 حالات بسلا.

وسجلت 23 حالة بجهة مراكش آسفي، وبجهة الشمال سجلت 19 حالة، وبجهة سوس ماسة14 حالة، و6 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة بني ملا خنيفرة سجلت 7 حالات، ثم 3 حالات بجهة فاس مكناس، ووبجهة درعة تافلالت سجلت 3 حالات، و6 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.