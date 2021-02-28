“التشامبيونزليغ”.. الوداد “يتجاوز” عقبة كايزر شيفس برباعية ويتصدر المجموعة

جدة - عبدالحي حسين - نجح فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عشية اليوم الأحد، في تجاوز عقبة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بملعب 4 غشت ببوركينافاصو، برباعية نظيفة لحساب مؤجل الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسجل رباعية ممثل الكرة المغربية في الواجهة القارية كل من العاٸد محمد أوناجم ومهاجم المنتخب المحلي أيوب الكعبي، فضلا عن اللاعبين مسوفا وجبران.

وخولت نتيجة المواجهة للوداد تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين، متبوعا بفريق حوريا كوناكري بـ 4 نقاط، يليه كايزر شيفش الجنوب إفريقي بنقطة واحدة، فيما يحتل بيترو أتليتيكو الرتبة الأخيرة بصفر نقطة.