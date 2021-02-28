قنانة وعجمي وسعيدة شرف وسلطانة.. بوعشرين يوضح لماذا رُفعت عقوبة باطمة في مرحلة الاستئناف 

جدة - عبدالحي حسين - كشف المحامي النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أن السبب الذي دفع باستئنافية مراكش لزيادة 4 أشهر في عقوبة دنيا باطمة لتصل لسنة، مقارنة مع الحكم الابتدائي الذي أدينت فيه ب 8 أشهر، هو “تعدد للأفعال المتابعة بشأنها”.

وقال بوعشرين إن محكمة الاستئناف اعتمدت في حكمها على شهادة جواد قنانة، الذي ادعى أنه عندما افتتح محلا تجاريا في مراكش، وضع لوحة إشهارية فيها صورة دنيا باطمة إلى جانب فنانة أخرى، فرضت باطمة أن تكون بجانبها، وقد ربط هذا الرفض بمهاجمة حساب” حمزة مون بيبي” له لاحقا.

وأضاف بوعشرين أن من بين الأسباب التي أدت إلى رفع الحكم في الاستئناف اقتناع المحكمة بوجود علاقة بين باطمة مع الهاكر أسامة عجمي، في حين أنها لم تتواصل معه سابقا، وإنما تواصلت معه ابتسام باطمة لاسترجاع حساب شقيقتها المخترق لا غير.

وأكد بوعشرين أن الأسباب السابق ذكرها، إلى جانب شكايتي سعيدة شرف وسلطانة، تسببت جميعا في الرفع من العقوبة لتصل لسنة بدل 8 أشهر.

وكان الحكم الابتدائي والاستئنافي قد أكدا براءة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام من التهم المتعلقة بالحساب وتوبعتا بتهم السب والشتم والتشهير.