النقيب بوعشرين: الخبرة أثبتت أن باطمة تواصلت مع حساب حمزة مون بيبي لكنها لم تشارك في أنشطته

جدة - عبدالحي حسين - أكد النقيب، عبد اللطيف بوعشرين، أن الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، بريئتان من التهم، المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي، طبقا للأحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة في الملف.

وعرض النقيب بوعشرين، في الندوة الصحفية، اليوم الأحد، وثائق المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، التي تؤكد براءة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام.

وقال بوعشرين إن الثابت، من خلال محاضر تفريغ الخبرة المنجزة على ذمة القضية، أن دنيا باطمة وشقيقتها تواصلتا مع مسير الحساب، لكنهما لم تتدخلا في صور المشاركة المنصوص عليها في القانون، أولهما القن السري، الذي يسمح لهما بدخوله، حسب تقدير المحكمة.

وشدد بوعشرين على خلو الملف مما يثبت أن دنيا وابتسام لم يكن باستطاعتهما الولوج عبر القن السري لحساب حمزة مون بيبي.

ورفعت محكمة الاستئناف في مراكش، في وقت سابق، عقوبة حبس الفنانة دنيا باطمة إلى سنة حبسا نافذا، ضمن ملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه إلى جانب شقيقتها ابتسام، ومصممة الأزياء عائشة عياش، وسيدة أخرى، تدعى صوفيا الشكيري.