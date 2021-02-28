“البوليساريو “تطعن في اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي ومحكمة لوكسمبورغ تنظر في الملف

جدة - عبدالحي حسين - تنظر محكمة العدل الأوربية مجددا، خلال الأيام المقبلة في قضية الصحراء المغربية، إذ طعنت جبهة “البوليساريو” الانفصالية في اتفاقات بين الاتحاد الأوربي، والمغرب، تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية، وأسماك كافة الأقاليم دون استثناء للجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، أنه من المقرر عقد جلستي استماع، الأسبوع المقبل، بعد غد الثلاثاء والأربعاء، أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوربية، التي ينبغي أن تنشر موقفها “في غضون أشهر”، وفق ما قال متحدث باسم المؤسسة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.

الجبهة الانفصالية، التي عادت إلى لعب ورقة الموارد الطبيعية، تعتبر أن الإنجار يتعلق بوقف “نهب الموارد الطبيعية” للصحراء “خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات، وصيد الأسماك، والسياحة”، بينما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه في مواجهة “الاعتداءات القضائية”، فإن الرباط تتطلع إلى الدفاع عن “شرعية شراكتها” التجارية مع الاتحاد الأوربي.

يذكر أن الجبهة الانفصالية، وبعدما خسرت رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، ووسط توسع الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، باتت تلعب على ورقتي “الموارد الطبيعية’، و”حقوق الإنسان”، لمحاولة حشد دعم دولي باتت تفتقده.