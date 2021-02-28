مختل عقليا يخرب المقر المركزي لبريد المغرب في طنجة والأمن يعتقله – صور وفيديو

جدة - عبدالحي حسين - استفاق سكان طنجة، صباح اليوم الأحد، على عملية تخريب كبيرة، شهدها المقر المركزي لبريد المغرب، الموجود في شارع محمد الخامس وسط المدينة.

وحسب مصدر أمني، فإن مصالح أمن طنجة أوقفت شخصا مشتبها، فيه قرب مقهى لابونكيز، بعد كسره زجاج مقر البريد بنك، وتخريب شباكه الأوتوماتيكي.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوف ظهرت عليه علامات الاختلال، وعدم التوازن العقلي، إذ ألقى بعدد من الشيكات البريدية في الشارع العام.

واقتيد المعني بالأمر إلى مصلحة المداومة، التي أحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق معه، والتأكد من مدى سلامته العقلية، والاستشارة مع النيابة العامة بخصوصه.