4 آلاف أسرة في مأرب تستفيد من الكسوة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستفيد 4 آلاف أسرة يمنية نازحة من المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية الذي دشنه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظة مأرب.

وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في التخفيف من معاناة النازحين، مشيدا بالدور الإنساني الرائد للمملكة، وما تقدمه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين، مبينا أن التوزيع سيشمل النازحين في مديريات الوادي والمدينة وصرواح وجبل مراد والجوبة.

ويأتي هذا المشروع استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته السلطة المحلية بمحافظة مأرب لمساعدة النازحين، في ظل موجة البرد القارسة التي شهدتها مأرب هذه السنة.