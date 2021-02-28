6 قتلى بين العسكريين في الأنبار

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وقالت المصادر إن سيارة انفجرت استهدفت تجمعا للحشد العشائري والجيش العراقي في منطقة المدهم بالأنبار، مما تسبب بمقتل 4 من الحشد العشائري واثنين من قوات الجيش العراقي في حصيلة أولية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر أمنية عراقية أمس، بمقتل 6 من عناصر الحشد العشائري وقوات الجيش العراقي بانفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار «120 كلم غرب بغداد».وقالت المصادر إن سيارة انفجرت استهدفت تجمعا للحشد العشائري والجيش العراقي في منطقة المدهم بالأنبار، مما تسبب بمقتل 4 من الحشد العشائري واثنين من قوات الجيش العراقي في حصيلة أولية.

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