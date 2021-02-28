التحالف يدمر 6 طائرات وصاروخا باليستيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدفاعات الجوية السعودية أمس، 6 طائرات مفخخة (بدون طيار) وصاروخا باليستيا، استهدفت الأعيان المدنية والمناطق السكنية بالرياض وجازان وخميس مشيط.

وسقطت شظايا الصاروخ الباليستي على منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض، حيث تناثرت أجزاء منه فوق المنزل واخترقت سقف البناية، مع الاعتراض الناجح للاعتداءات الحوثية الإرهابية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الأول، وصباح أمس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد، أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، وعدد (6) طائرات دون طيار (مفخخة) تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأضاف «إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار(المفخخة)».

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.