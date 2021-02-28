شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توافق على مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ، بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى سبق وأن وافقت عليه اللجنة فى الفصل التشريعى السابق، ولم تتم مناقشته بالجلسة العامة.

وأوضح هشام الحصرى ، أن اللجنة ستعد تقريرا بشأن مشروع القانون لإحالته لرئيس المجلس، لعرض المشروع على الجلسة العامة.