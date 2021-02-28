شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر لمجلس النواب: خطة تنموية لتحسين خدمات الكهرباء بـ530 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى من خلال حجم المشروعات الضخم الذى تنفذه لتطوير شبكات الكهرباء إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، قائلا: "لابد أن يشعر المواطن بتحسن بالخدمة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذى ألقاه أمام المجلس بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة فى ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وقال شاكر، إن حجم المشروعات التى ستقوم بها الوزارة والمخطط الاستراتيجى لها ضخم جدًا تصل تكلفته لحوالى 530 مليار جنيه.

ولفت محمد شاكر، إلى أن الوزارة منفتحة على الجميع وهناك تشابكات مع عدة وزارات من بينها البترول والمالية، معتبرا أن وزارة البترول " شريكة نجاح.

ونوه شاكر إلى أن وزارة الكهرباء أكبر جهة عليها ديون لوزارة البترول، وشهدت الفترة الأخيرة تسوية مديونيات الكهرباء.

وكان وزير الكهرباء قد أكد فى كلمته، أن تكلفة تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، فى قرى مبادرة حياة كريمة قد تصل إلى 66 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تشمل51 مركزا بتكلفه تصل إلى 24 مليار جنيه.