شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: مصطلح "العيل بييجى برزقه" موروث ثقافى خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن كارثة النمو السكانى وتأثيرها القادم على التنمية المستدامة والشاملة التى تقوم بها الدولة، وسجل تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن مصر ضمن الدول الأعلى فى العالم فى النمو السكانى، خاصة خلال الثلاثين عامًا الماضية، والكارثة أنه فى حالة استمرار هذا التزايد فى أعداد المواليد، سيصل التعداد بالبلاد فى عام 2050 إلى 160 مليون نسمة، وهذا كفيل بالتهام كل ثمار التنمية التى تقوم بها الدولة حاليًا.

وأضاف فى تصريحات نشرها على الصفحة الرسمية لحزب الوفد، أنه رغم نجاح حملات تنظيم الأسرة التى تقوم بها الحكومة إلا أن الأمر لا يزال بحاجة شديدة جدًا إلى المزيد من الحملات حتى يتم خفض أعداد المواليد، ولابد من رفع الوعى بالتكلفة الاقتصادية العالية لزيادة الإنجاب.

وتابع أن الزيادة السكانية بمثابة داء شديد الخطورة على التنمية، لأن تزايد النمو السكانى بسبب أزمات عديدة داخل المجتمع، يؤثر على الحالة الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التعليم، وهذا ما جعل الدولة تبدل جهودًا كبيرة فى سبيل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ولذلك أطلقت الدولة المصرية عشرات الحملات والمبادرات لمواجهة هذا التحدى الخطير، وقد كانت هناك حملات ممنهجة ضد ما تقوم به الدولة، وبهدف دعوة المواطنين إلى زيادة المواليد، وانتشار موروث ثقافى خطير «العيل بييجى برزقه» وخلافه من الشعارات التى تستغل الدين فى هذا الشأن، والدين براء من كل تصرفات هؤلاء.