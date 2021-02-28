شكرا لقرائتكم خبر عن 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 190852, في حين سُجلت خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1083 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 165 حالة, ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10560 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1012 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 179209.