شكرا لقرائتكم خبر عن "فاوتشي" يحث الأمريكيين على تلقي أي من لقاحات كورونا الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أنتوني فاوتشي كبير المسؤولين المعنيين بالأمراض المعدية في الولايات المتحدة اليوم الأحد إنه لا يمانع تلقي تطعيم جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19، والذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة، مشجعا الأمريكيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة التي نالت موافقة السلطات.

وأضاف في حديث لبرنامج (ميت ذا بريس) الذي تعرضه شبكة (إن.بي.سي) "ثلاثتهم جيدون جدا حقا، وينبغي على الناس تلقي الأكثر توفرا منها أمامهم. إذا ذهبت إلى مكان ووجدت جيه آند جيه (جونسون آند جونسون)، وكان هو المتاح وقتها، كنت لآخذه".

كانت الحكومة الأمريكية قد وافقت أمس السبت على استخدام لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 والذي يتطلب جرعة واحدة ليصبح ثالث لقاح تتيحه البلاد بعد لقاحي فايزر-بيونتيك ومودرنا، وكلاهما يتطلب تلقي جرعتين.