شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني : هجمات الحوثي ضد المملكة اصطناع لـ"انتصارات وهمية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني إن سلسلة الهجمات الارهابية الفاشلة التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ، تؤكد من جديد نهجها الارهابي، واستمرارها في تحدي إرادة المجتمع الدولي، والارتهان كأداة لتنفيذ السياسات الايرانية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف : تحاول مليشيا الحوثي عبر هذه الهجمات الارهابية اصطناع انتصارات وهمية، والتغطية على هزائمها النكراء وخسائرها البشرية الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات مأرب على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة.

وتابع : المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث مطالبين بإصدار إدانة واضحة للهجمات الارهابية الحوثية التي تستهدف الاحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب والمملكة، والضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية وأخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021)