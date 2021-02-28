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النجف يهزم نفط الوسط في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-28 | 17:52

النجف يهزم نفط الوسط في الدوري الممتاز

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خطف فريق النجف، اليوم الاحد، ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على فريق نفط الوسط بهدف دون رد.

وسجل هدف النجف اللاعب ستيفن بافور في الدقيقة 39 من المباراة التي أقيمت في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

 

ورفع النجف رصيده إلى النقطة ٣٧ بالمركز الثالث مؤقتا فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة ٣٢ في المركز الخامس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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