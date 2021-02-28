انت الان تتابع خبر النجف يهزم نفط الوسط في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-28 | 17:52
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خطف فريق النجف، اليوم الاحد، ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على فريق نفط الوسط بهدف دون رد.
وسجل هدف النجف اللاعب ستيفن بافور في الدقيقة 39 من المباراة التي أقيمت في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.
ورفع النجف رصيده إلى النقطة ٣٧ بالمركز الثالث مؤقتا فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة ٣٢ في المركز الخامس.
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