انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية بشأن الموازنة: سجلت عليها نقاط وأرسلت لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة الطاقة النيابية، الاحد، عن تسجيل نقاط عدة على مشروع قانون الموازنة وأرسلت إلى مجلس الوزراء.