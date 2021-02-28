انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية بشأن الموازنة: سجلت عليها نقاط وأرسلت لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة الطاقة النيابية، الاحد، عن تسجيل نقاط عدة على مشروع قانون الموازنة وأرسلت إلى مجلس الوزراء.
وقالت الطاقة النيابية بحسب وكالة الانباء العراية، إن "ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر على استحداث درجات وظيفية ضمن الموازنة".
وأضافت أن "قانون الموازنة سجلت عليه عدة نقاط وأرسلت إلى مجلس الوزراء من ضمنها الدرجات الوظيفية"، مؤكدة أن "الزيادة بأسعار النفط تستثمر لسد العجز المالي".