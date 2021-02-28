احداث كثيرة تطبع هذا الاسبوع الفلكي المهم جدا

وجود الشمس وعطارد في الحوت ما يعني الكثير من الطاقة الايجابية والمفاجآت السارة والازدهار والتغيير الايجابي والحماسة الشديدة التي تدفع مواليد الحمل للقيام بخيارات مهمة ولتحديد الاولويات.

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وجود المريخ في الجوزاء يجعل ترتاح من المشاكل العاطفية والعائلية والفوضى والخلافات بالاضافة الى وجود المشتري وزحل في الدلو الهوائي ما يعني اجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

بالنسبة الى حركة الكواكب الشمس الزهرة وعطارد في الحوت المريخ واورانوس في الثور المشتري وزحل في الدلو وبلوتون في الجدي.