الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسقطت قوات الجيش اليمني،الأحد، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي على مواقع عسكرية شرقي الجوف، شرقي البلاد.

وقال بيان مقتضب للجيش إن قواته بدعم من تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية دمرت طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات حاولت مهاجمة المواقع العسكرية لجبهة "النضود" شرقي مدينة الحزم في الجهة الشرقية لمحافظة الجوف:



في الصدد ذاته، قال الجيش اليمني إن مدفعية قواته دمرت 3 آليات قتالية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا كانت تقل تعزيزات بشرية وتتجه صوب الخطوط المتقدمة للانقلابيين في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت التعزيزات البشرية لمليشيات الحوثي في جبهة "الكسارة" التابعة لمديرية صرواح غرب مأرب، وأسفر عن مصرع كل من كانوا على متنها.

في سياق متصل، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المئات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سقطوا في قبضة الجيش اليمني ورجال القبائل خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأوضح الوزير اليمني أن من أسرى مليشيا الحوثي الذين سقطوا عشرات الأطفال الذين تم الدفع بهم في خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.

ولفت إلى أن أسرى مليشيا الحوثي أكدوا تجنيدهم بالقوة والأكراه من قبل المليشيات في مناطق سيطرتهم وتقتاد أبناء القبائل والأطفال من قراهم ومنازلهم إلى جبهات القتال تحت مزاعم مقاتلة الأمريكيين والبريطانيين في مدينة مأرب.

وحذر الإرياني الأهالي من أن مليشيا الحوثي التي أفشلت مشاورات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الأخيرة، والتي كان من المقرر أن تنتهي بتبادل مئات الأسرى والمختطفين من الجانبين، تلقي بالمئات الآخرين من عناصرها في هجمات انتحارية ليقعوا بين قتيل وجريح وأسير.