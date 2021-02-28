ابوالغيط : القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار قاس وهناك فرصة لتصحيح المسار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابوالغيط ان القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار رهيب وقاس خلال الأعوام الماضية بسبب سياسة أمريكية مجحفة نظرت للقضية بعيون اسرائيلية من دون اعتبار لتاريخ الصراع أو جوهره أو لمباديء العدالة والإنصاف.

جاء ذلك في كلمة القاها ابوالغيط اليوم الاحد عبر تقنية الفيديو كونفرس خلال افتتاح اعمال الاجتماع ال13 لمجلس امناء مؤسسة ياسر عرفات.

وقال ان ثمة فرصة تلوح اليوم لتصحيح هذا المسار بإطلاق عملية سلمية حقيقية تستهدف الحل النهائي العادل للقضية وليس مجرد استمرار التفاوض العبثي.

وشدد على أن مشروع الاحتلال والاستيطان سيضع دولة الاحتلال في مأزق تاريخي حقيقي فبدائل حل الدولتين لن تكون في صالح إسرائيل.

واكد ان "استمرار الوضع القائم ليس خيارا لأن الأوضاع الديموغرافية تتغير وعما قريب سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر".

وقال ابو الغيط "لابد أن يعي الجميع أن حل الدولتين لن يظل متاحا إلى الأبد فالفلسطينيين قد ينفضون عنه إذا لم يجدوا أفقا سياسيا واضحا لتحقيقه في المستقبل".

واكد الأمين العام للجامعة ان المشروع الوطني الفلسطيني "يقف على أرض ثابتة فهو مشروع نضال مدني يستهدف حقا مشروعا حصلت عليه شعوب العالم كافة".

وقال "مطلوب منا اليوم ليس فقط الحفاظ على هذا المشروع الوطني ولكن العمل على تجديده في الفكر والعمل على حد سواء".

وأشار أبو الغيط الى أن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير "تمثل خطوة مهمة من أجل تجديد المشروع الفلسطيني وتجديد الشرعية الفلسطينية وترتيب البيت من الداخل".

ودعا في هذا السياق كافة الفصائل الفلسطينية إلى "الإمساك بهذه الفرصة وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما تم التوصل إليه في اتفاقات القاهرة الأخيرة" مضيفا "حتى تكون الانتخابات المقبلة خطوة يبنى عليها في الداخل والخارج".