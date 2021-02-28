الإمارات.. دولة أعادت الأمل للصومال المتهالك (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف بأن دولة الإمارات عملت الإمارات تقديم المساعدات للصومال منذ تسعينات القرن الماضي حيث ساهمت في إعادة الأمل بإحياء مؤسسات الصومال المتهالكة.



وأوضح الفيديوجراف بأن البداية كانت بإرسال كتيبة إماراتية للمشاركة في عملية إعادة الأمل و كان ذلك في عام 1993 الذي شهد إرسال كتيبة ثانية من أجل حفظ الأمن بالصومال ، بعد عام انسحبت القوات الإماراتية لتبدأ الهيئات الخيرية مسيرة العطاء.. فماذا فعلت؟

وأسست البنية التحتية للصومال من مدارس ومساجد ومستشفيات وبحلول عام 2006 وصلت مساهمات الإمارات إلى بناء 6 مدارس و179 مسجداً حيث تم حفر أكثر من 148 بئراً للمياه استفاد منها أكثر من 24 ألفاً و250 فرداً وعام 2013 شاركت الإمارات في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار الصومال و تعهدت بتقديم 50 مليون دولار أمريكي لدعم البنية التحتية.. فكانت الإمارات الأيادي التي ساهمت في إعادة الأمل للصومال