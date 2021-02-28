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المملكة السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6494 حالة.

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 322 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 377 ألفا و383 حالة.

 

كما لفتت إلى تسجيل 294 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى   368 ألفا و305

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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