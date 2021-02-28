فلسطين تسجل 23 حالة وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت فلسطين 23 حالة وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة بالضفة الغربية و6 حالات بالقدس الشرقية وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1615 إصابة في الضفة الغربية و88 في قطاع غزة و208 بالقدس الشرقية.

وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 717 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و100 في قطاع غزة و136 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، الأحد، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 117 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 206 آلاف و438 إصابة، تعافى منهم 188 ألفا و201 فيما تم تسجيل 2236 حالة وفاة.