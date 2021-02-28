شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي يحث الأمريكيين على تلقي أي من لقاحات «كورونا» المتاحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال أنتوني فاوتشي كبير المسؤولين المعنيين بالأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الأحد، إنه لا يمانع تلقي تطعيم «جونسون آند جونسون» للوقاية من وباء «كوفيد-19»، والذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة، مشجعاً الأمريكيين على قبول أي لقاح من اللقاحات الثلاثة التي نالت موافقة السلطات.

وأضاف في حديث لبرنامج (ميت ذا بريس) الذي تعرضه شبكة (إن.بي.سي) «ثلاثتهم جيدون جداً حقاً، وينبغي على الناس تلقي الأكثر توفراً منها. إذا ذهبت إلى مكان ووجدت جيه آند جيه (جونسون آند جونسون)، وكان هو المتاح وقتها، كنت سآخذه».

وكانت الحكومة الأمريكية قد وافقت، السبت، على استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من «كوفيد-19» والذي يتطلب جرعة واحدة ليصبح ثالث لقاح تتيحه البلاد بعد لقاحي «فايزر-بيونتيك» و«مودرنا»، وكلاهما يتطلب تلقي جرعتين.