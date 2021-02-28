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23 وفاة و1911 إصابة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله - وام
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، عن تسجيل 23 وفاة، و1911 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و956 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت «الكيلة» في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 90.8% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، ولفتت إلى وجود 117 مصاباً في غرف العناية المكثفة بينهم 26 شخصاً على أجهزة التنفس الصناعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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