شكرا لقرائتكم خبر عن 23 وفاة و1911 إصابة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله - وام

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، عن تسجيل 23 وفاة، و1911 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و956 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت «الكيلة» في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 90.8% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، ولفتت إلى وجود 117 مصاباً في غرف العناية المكثفة بينهم 26 شخصاً على أجهزة التنفس الصناعي.