شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأردنية تواصل تعزيزاتها على الحدود بقوات إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان- ”الخليج 365”:

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مواصلة تعزيز قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية بمجموعة إضافية من القوات الخاصة لمواجهة عمليات التسلل والتهريب.

وشهدت الطريق الشمالية المفتوحة في الأردن قرب الحدود مع سوريا والعراق امدادات جديدة خلال اليومين الماضيين بقوات رد الفعل السريع وفرق مختصة مزودة بالأسلحة والأجهزة والمعدات والآليات اللازمة مع استعدادات لإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي.

وقال الحنيطي إن ذلك يأتي في إطار الخطة الأمنية للمحافظة عل أمن واستقرار حدود المملكة ومواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة والإقليم ، وشدد على التعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل ومحاولة تهريب والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.