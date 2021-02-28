شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عناصر من «داعش» في أربع محافظات عراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - زيدان الربيعي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء يحيى رسول، الأحد، إلقاء القبض على عناصر في تنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات أمنية نفذت في أربع محافظات.

وقال يحيى إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وخلال العمليات النوعية والمهنية التي نفذتها قوات جهاز مُكافحة الإرهاب والتي شملت مناطق مختلفة، تمكنت تشكيلات الجهاز وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية من إلقاء القبض على أحد بقايا عصابات «داعـش» في محافظة البصرة، والذي شارك في عمليات إرهابية عديدة ضد قواتنا الأمنية».

وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على ثلاثة إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية في كركوك»، فيما أشار إلى «إلقاء القبض على مطلوبين اثنين من عناصر عصابات «داعـش» الإرهابية في مُحافظة الأنبار».