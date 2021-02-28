شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل كوميدي شهير أحدث ضحايا سجون أردوغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب

بعد نصف قرن من مسيرة فنية مظفرة حصد خلال العديد من الجوائز، يواجه الممثل الكوميدي والكاتب التركي الشهير موجدت غيزان الذي رشّح سفيراً للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة عقوبة السجن بتهمة «إهانة» الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قد يكون هذا المسرحي البالغ من العمر 77 عاماً، أحدث ضحية في المعركة التي شنها الرئيس التركي ضد من ينعتهم بـ«الفنانين المزعومين».

وقال غيزان ممازحاً في مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس برس: «مُنع ورود اسمي في الكلمات المتقاطعة».

ويلاحق الممثل الكوميدي قضائياً مع زميله متين أكبينار البالغ من العمر 79 عاماً؛ بسبب تعليقات أدليا بها خلال برنامج تلفزيوني على قناة «هالك تي في» المعارضة، وقال غيزان وقتها: «لا يمكنك يا رجب طيب أردوغان أن تختبر وطنيتنا. اعرف حدودك».

لكن أكبينار ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاَ: «إذا فشلنا في تحقيق الديمقراطية، فقد ينتهي الأمر بالزعيم معلقاً من قدميه أو مسمماً في قبو كما حدث في كل الأنظمة الفاشية».

وأثارت تلك التعليقات استياء أردوغان الذي يتهمه المدافعون عن حقوق الإنسان بالنزعة الاستبدادية، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب عليه في عام 2016.

وطالب المدعي العام بعقوبة تصل إلى أربع سنوات وثمانية شهور في السجن للممثلين الكوميديين.

دفع الثمن

في السنوات الأخيرة، تمت إدانة أو محاكمة آلاف الأشخاص من خلفيات متنوعة، ومن بينهم ملكة جمال تركية سابقة إضافة إلى تلاميذ ثانويين بتهمة «إهانة رئيس الدولة»، وهدد أردوغان مراراً منتقديه بأنه سيجعلهم «يدفعون الثمن».

في اليوم التالي لتلك التصريحات، ذهبت الشرطة إلى منزل غيزان لإحضاره إلى مكتب المدعي العام، وقد أعادت رؤية الشرطة على عتبة منزله ذكريات سيئة لهذا الممثل الذي أمضى 20 يوماً في السجن بعد الانقلاب العسكري عام 1980 في تركيا.

كذلك، تم حظر كتابه عن ناظم حكمت، الشاعر الشيوعي الذي توفي في المنفى في موسكو عام 1963، وما يزال يعد أحد أكبر الأسماء في الشعر التركي، بعد الانقلاب.

وروى غيزان: «تم تكبيل يدي لأخذي إلى السجن مع نحو خمسين مجرماً، من بينهم قتلة ومهربون»، وعلى الرغم من الإجراءات القانونية الجارية بحقه، يواصل الممثل الكوميدي التعبير عن مخاوفه بشأن الاتجاه الذي اتخذته بلاده في عهد أردوغان، وأشار إلى أن «تركيا لديها عدد قياسي من الصحفيين في السجون، وهذا أمر لم يسبق له مثيل في كل تاريخ تركيا» على حدِّ قوله.

اليابسة

قال غيزان الذي ألف أكثر من 50 كتاباً وأسس مركزاً ثقافياً في إسطنبول، إنه «انتقد أو سخر من سياسيين في وجودهم» لعقود من دون خوف أو قلق.

وقد أكسبته شعبيته وتصميمه، ترشيحه سفيراً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) للنوايا الحسنة في عام 2007.

لكنه اليوم يخشى اختفاء التقاليد العريقة للفنانين النقديين في تركيا، وهو يأسف خصوصاً لرؤية تزايد الرقابة الذاتية بين الفنانين الذين يفضلون البقاء «غير مسيّسين»، معتقداً أن «الفن بطبيعته هو معارضة، وليس من مسؤولية الرئيس أن يحدد سلوك الفنانين».

لكن كان عليه هو أيضاً أن يتكيف مع ذلك، فالآن، بات المحامون الذين يدافعون عنه يعيدون قراءة نصوصه قبل نشرها؛ لتجنب المزيد من الإجراءات القانونية، وعلى الرغم من كل ذلك، ما يزال غيزان متفائلاً بشأن مستقبل تركيا، وقد شبه بلده بسفينة في نهاية رحلة منهكة، مؤكداً أنه مقتنع بأنه «في يوم ما، سيتمكن شخص ما من الصراخ: (اليابسة!)».