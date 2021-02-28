شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تطعيم أكثر من 20 مليوناً بلقاحات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك،الأحد، إن ما يزيد على 20 مليوناً في أنحاء المملكة المتحدة تلقوا لقاح «كوفيد-19».

وأضاف في تغريدة على تويتر: «إنجاز رائع للبلاد، اللقاح هو سبيلنا للخروج، حين تتلقى الاتصال، إحصل على جرعة اللقاح».

وطرحت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم في أوروبا ضد فيروس «كوفيد-19»، ما أثار توقعات برفعها قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.