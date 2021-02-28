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بريطانيا تعلن تطعيم أكثر من 20 مليوناً بلقاحات «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك،الأحد، إن ما يزيد على 20 مليوناً في أنحاء المملكة المتحدة تلقوا لقاح «كوفيد-19».
وأضاف في تغريدة على تويتر: «إنجاز رائع للبلاد، اللقاح هو سبيلنا للخروج، حين تتلقى الاتصال، إحصل على جرعة اللقاح».
وطرحت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم في أوروبا ضد فيروس «كوفيد-19»، ما أثار توقعات برفعها قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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