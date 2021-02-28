كتاب يوثق انتخابات «استشاري الشارقة»

الشارقة:الخليج

توثيقاً لمرحلة الانتخابات الثانية التي عاشتها إمارة الشارقة في عام 2019م، لانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أصدرت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كتاباً جديداً وخاصاً يتناول تلك المرحلة.

ويوثق الإصدار الجديد والخاص بانتخاب المجلس الاستشاري لعام 2019م والذي يحمل مسمى (ذكريات انتخابية)، المراحل المختلفة وأجندة سير الانتخابات، مسلطاً الضوء على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبيان حرص سموه، ودعمه الدائم لترسيخ مبدأ الشورى ومواصلة العملية الانتخابية لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، ما ينعكس على مسيرة التنمية الشاملة لإمارة الشارقة.

ويستعرض الإصدار الذي يتاح من خلال الوسائط الإلكترونية وطباعته أهم اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وبيان بأعمالها بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتطرق إلى تشكيل اللجان الفرعية للجنة العليا للانتخابات التي تتكون من لجنة إدارة الانتخابات واللجنة الإعلامية واللجنة الأمنية ولجان الدوائر الانتخابية وأعمالها، وأسماء أعضائها، وأدوارها.

وفي كلمته بمناسبة الإصدار أشار المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إلى أن إمارة الشارقة شهدت حراكاً وتطوراً نوعية خلال فترة زمنية قياسية في مساراتها نحو تمكين المواطنين، استدعى بالضرورة استحضار القوى والجهود الكبيرة، لتحقيق تحول جذري في أنماط المشاركة إلى المساهمة الراسخة في صنع القرار، ونقلها من الأنماط البسيطة إلى أنماط أكثر تطوراً، لتساهم في تحفيز المواطنين على المشاركة في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم باعتبار تلك المشاركة جسر العبور إلى مجتمع أكثر تطوراً ونماء ورخاء.

من جانبه، أكد أحمد سعيد الجروان عضو اللجنة العليا للانتخابات الأمين العام للمجلس الاستشاري في كلمته التي حفل بها الإصدار بأن الصفحات المشرقة تتوالى في إمارة الشارقة لتسطر بمداد من ذهب الإنجازات تلو الإنجازات، وتؤكد رسوخ رؤيتها في اهتمامها بالإنسان ودعمه ليكون حاضراً ومؤثراً في مسيرة البناء والحضارة.