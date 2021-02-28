شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف زهرة تنشر البهجة في «إعسمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

نجح المواطن محمد عبيد المزروعي في زراعة 30 ألف زهرة، من 20 نوعاً، أغلب بذورها مستوردة من الولايات المتحدة وهولندا والبوسنة، محولاً مزرعته بمنطقة إعسمة الجبلية الزراعية التي تبعد 90 كيلومتراً عن مدينة رأس الخيمة، إلى مملكة ورود تنشر البهجة والفرحة بين زوارها من محبي الطبيعة.

ويقول المزروعي: «بدأت تجربة زراعة الزهور قبل سبع سنوات، حين اشتريت أبصال الورود من البوسنة، وغرستها في مزرعتي في إعسمة، وكانت النتيجة مبهرة، بعد أن أزهرت كل البصيلات وروداً يانعة، وبعدها عدت مرة أخرى إلى البوسنة، وسافرت منها إلى هولندا من أجل الورد، وأحضرت أنواعاً مختلفة من البذور والأبصال؛ إذ لديهم سوق مخصص فقط لبذور الزهور».

ويضيف: «زرعت العام الماضي 8 آلاف زهرة من 18 نوعاً، والموسم الحالي 30 ألف زهرة من 20 نوعاً، أغلب أبصالها وبذورها من إنتاج المزرعة في الموسم الماضي، وأبرز أنواع الورد في المزرعة من الدراجون، وسالفيا، والوايت ديل، والريمبو، وجلايد لوس، وأداليا، ودارا، ويارو، ولاركسبور، والزعفران، تزهر في تربة عادية وأسقيها من ماء البئر القديم في المزرعة الواقعة في منطقة جبلية ترتفع عن سطح البحر أكثر من 600 متر، وتحيط بها الجبال من كل جانب».

ويوضح المزروعي إلى أنه يطمح إلى زراعة 50 ألف زهرة في الموسم القادم، احتفالاً باليوم الوطني الخمسين.