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جامعة الإمارات تعزز ثقافة الابتكار بـ100 مبادرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين - الخليج
اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار التي أقيمت في إطار فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» في الفترة ما بين 21-27 فبراير/ شباط الجاري.
وتوجت فعاليات جامعة الإمارات بحفل افتراضي لتوزيع الجوائز على الفائزين في الدورة السادسة من جائزة الرئيس الأعلى للابتكار، إضافة إلى إطلاق اكثر من 100 مبادرة تعزز ثقافة الابتكار ودعم البحث العلمي في مجتمع الإمارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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