شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تعزز ثقافة الابتكار بـ100 مبادرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين - الخليج

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار التي أقيمت في إطار فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» في الفترة ما بين 21-27 فبراير/ شباط الجاري.

وتوجت فعاليات جامعة الإمارات بحفل افتراضي لتوزيع الجوائز على الفائزين في الدورة السادسة من جائزة الرئيس الأعلى للابتكار، إضافة إلى إطلاق اكثر من 100 مبادرة تعزز ثقافة الابتكار ودعم البحث العلمي في مجتمع الإمارات.