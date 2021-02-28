بلدية الشارقة: إصدار وتجديد 417 تصريح جلسات مطاعم خارجية خلال 2020

الشارقة: محمود محسن

كشف خالد بن فلاح السويدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع خدمة المتعاملين عن إصدار وتجديد 417 تصريحاً للجلسات الخارجية في المطاعم خلال 2020، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على التصريح والاستفادة من الخدمة وفق الشروط المعتمدة ، وأكد تنظيم حملات تفتيشية مستمرة على المطاعم والمحلات كافة، المعنية بتقديم الخدمة في جلسات خارجية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير والحصول على التصاريح اللازمة لإقامة هذه الجلسات وفق شروط تحددها البلدية، انطلاقاً من حرصها على تنظيم مثل هذه الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

وأوضح أن هذه الجلسات يجب أن تتوفر بها اشتراطات تشمل عدم تشويه المظهر العام للمدينة، على أن تكون الجلسات ذات طابع متناسق الحجم، واحتوائها على إضاءة ليلية مناسبة باستثناء وضع الكشافات، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية على هذه المحال تشمل التأكد من عدم تسبب الجلسات الخارجية من أي إزعاج لسكان المنطقة، مبيناً أن تلك الاشتراطات تضمن كذلك الأمان والسلامة، من حيث تحديد المداخل والمخارج، ووضع حواجز لفصلها عن الشارع العام، حفاظاً على خصوصية وسلامة الزبائن، وفي ظل الظروف الحالية يشترط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، كما تمنع البلدية إصدار التصاريح في حال لم تتوفر مساحة كافية أمام المنشأة، أو وجود خدمات لجهة حكومية أخرى في الساحة الأمامية.

وشدد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين على أن البلدية تنظم حملات توعوية مستمرة لتوعية أصحاب المحلات ذات الجلسات الخارجية بضرورة الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المواقع المخالفة، وذلك بعد توجيه تنبيه في المرة الأولى لتعديل الوضع خلال ٢٤ساعة، وفي حال عدم الالتزام بالتعديل أو التكرار، تحرر المخالفة ويتم إلغاء التصريح.