شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تناقش تحقيق الاستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت إدارة الترشيد بالتعاون مع إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ورشة عمل ضمن مختبر الابتكار تحت شعار: المنزل المرشد المستدام، بهدف طرح رؤى وأفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الخاصة بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، وتفاعل فئات المجتمع مع الأساليب الحديثة للترشيد.

وصرح سعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بأن تنظيم مختبر الابتكار تحت شعار البيت المرشد المستدام، يهدف إلى ترسيخ مفهوم حماية البيئة في المجتمع وترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال أنشطة وممارسات عملية تسهم في توعية أفراد المجتمع، وإطلاق مبادرات فردية وجماعية من شأنها تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة وترشيد الاستهلاك، من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد أن الهيئة تعمل على تفعيل مختبر الابتكار لاستقطاب الأفكار المبتكرة ومناقشتها، وإعداد رؤية ومنهجية واضحة لتقييم هذه الأفكار وتطبيقها.

وأوضح محمد عبدالله مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالإنابة، أن مختبر الابتكار بالهيئة، يستند إلى أفضل المنهجيات والأدوات المبتكرة لكافة مراحل الابتكار، من الاستهداف إلى استكشاف الحاجات والتحديات، مروراً بتوليد الأفكار الإبداعية وتقييمها وتطبيقها، ووضع مقاييس لمتابعة نتائجها.