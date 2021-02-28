شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يستعرض أمام النواب جهود دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى، بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة.

ولفت الوزير إلى بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحى، ومنها إعفاء العقارات المستخدمة فى المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى 30 أبريل 2021، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، وسداد نسبة 40% حتى أبريل 2021، للمنشآت الفندقية فى كافة المحافظات، والمنشآت السياحية فى محافظات (الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر)، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة.

وتحدث وزير السياحة والآثار، عن إرجاء سداد رسوم المراسى النهرية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى 30 إبريل 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، منذ أبريل 2020، على المنشآت الفندقية والسياحية، لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد وهو مايو 2021، علاوة على الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة فى المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021، وكذلك تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50%، والخدمات الأرضية 20%، فى المطارات فى المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021.

وأضاف عنانى، أن الإجراءات شملت أيضا، تخفيض أسعار الوقود، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المدنى المنتهى فى 29 أبريل 2020، إلى 31 ديسمبر 2020، وإطلاق برنامج جديد اعتبارا من اول يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021، خلاف إجراءات اخري.

كما تحدث وزير السياحة والآثار، عن الحركة السياحية الوافدة، موضحا أنها شملت 1.4 مليون سائح من يونيو حتى ديسمبر 2020، و1.9 مليون سائح حتى تاريخه، وأشار إلى أن السياحة الداخلية شهدت نشاطا فى الصيف لعدم تمكن المواطنين من قضاء الإجازات فى الخارج.

وأشار إلى جهود استعادة حركة السياحة، وإطلاق مبادرة "شتى فى مصر"، والتى تم مدها إلى 15 مايو بناء على طلب أعضاء مجلس النواب، وتحدث عن تنشيط السياحة الثقافية، وافتتاح متحفى الغردقة وشرم الشيخ، والاستعداد لافتتاح متحف الحضارة فى الفسطاط.