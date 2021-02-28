شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تسلم المراسلين الأجانب مطبوعات تصحيح المفاهيم الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، محمد إمام ، مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف بتوزيع حقائب إعلامية تتضمن إصدارات الوزارة المترجمة لعدة لغات (الإنجليزية- الفرنسية-الإيطالية- الروسية- اليابانية والألمانية) وتسليمها إلى المراسلين الأجانب المقيمين والمعتمدين في مصر طبقا للغة المراسل.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ، والهيئة العامة للاستعلامات، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطي الإسلامي، وتنفيذ الإتفاق الخاص بهذا الشأن بين الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، و ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وقام مدير عام المركز الصحفي صباح اليوم بدعوة المراسلين الأجانب وعلى رأسهم صحيفة نيويورك تايمز، وكالة الأنباء الألمانية، وكالة روسيا ، تليفزيون الراي الإيطالي، وكالة الأنباء الإسبانية، الوكالة الأوربية للتصوير وجريدة سانكي اليابانية وتسليمهم حقيبة الوزارة الإعلامية التي تتضمن (سديهات+ فلاشات+ مطبوعات ورقية) تعني بمجال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وجاري تسليم كافة المراسلين الأجانب على مدار الأيام القادمة.

كما قامت هيئة الاستعلامات بإرسال كل المواد الإعلامية المشار إليها سابقا إلى المكاتب الإعلامية التابعة لها في الخارج بلغات تلك الدول، فضلا عن وضعها على موقع الهيئة الإلكتروني بلغاته المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.