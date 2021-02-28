شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بـ"النواب" تناقش تعديلات قانون التسجيل بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد "زعيم الأغلبية البرلمانية "وأكثر من عشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 .

وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه:" تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعى بشان تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى، واتساقا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصرى، والتزاما من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب ويسعى دوما صوب تحقيق أماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.