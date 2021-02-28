شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء تشريعية" النواب" يتوافقون على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعهم اليوم، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مساء اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ، مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل.

حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على"يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱.