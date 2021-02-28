شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بمجلس النواب تؤكد أهمية مبادرة حياة كريمة لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، عدد من الأسئلة والاستفسارات لمسئولى وزارة الإسكان، منها ما يتعلق بخطة الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له بشأن إنشاء وصيانة الطرق التابعة له، وكذلك مدى التنسيق بين وزارتى الإسكان والنقل، قبل التخطيط لمشروعات الطرق، بهدف التنسيق المسبق قبل إنشاء أي طريق ليتوافق مع الشبكة القومية للطرق.

وطالب عابد، بضرورة توحيد المفاهيم الخاصة لإنشاء وصيانة الطرق على مستوى الدولة، للحفاظ عليها وضمان جودتها.

كما أشاد علاء عابد، بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة، ودور وزارة الإسكان فيها على مستوى الجمهورية، وأكد أهمية المبادرة في تطوير القري والمراكز الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة للمواطن.

من جانبه، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن كل من الجهاز المركزى للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لهما دور فاعل في عملية التطوير في مصر، إلا أن هناك تشابك في بعض الأعمال التي تتم، مستشهدا بواقعة في دائرته بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث تم تنفيذ الطريق الدولى الساحلى مع رافد جمصة منذ أكثر من 15 عاما، وشابهم عيوب صارخة، قبل التسليم الفعلى لهم.

وأضاف قرقر: "مازلنا حتى الآن نسعى ما بين وزارتى الإسكان والنقل لتحديد ولاية أي منهما على الطريق".

وأشار إلى أن ما عرضه مسئولي وزارة الإسكان، من أرقام وخطط، جيدة جدا، ولكن علينا أن ندقق فيها، وتحديد آلية تنفيذ المشروعات، ومدى التنسيق فى ذلك بين الجهات.

كما شدد على ضرورة وجود عدالة في التوزيع بشأن خطط وتنفيذ المشروعات، حتى يستفيد ويتمتع كل المواطنين في ربوع مصر بمشروعات الطرق والكبارى وليس المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أشار الى ضرورة الانتهاء من مشروع الطريق الدائرى ببلقاس، لاسيما وأنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة من جانب وزارتى الإسكان والنقل.