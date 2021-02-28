شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للتعدين بـ"النواب": تفعيل الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء السيد حسن البوص، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر، خطة الشركة للوصول إلى الاستغلال الأمثل للمحاجر المصرية، لافتا إلى أن الشركة تسعى جاهدة إلى تعظيم الاستفادة من المواد الخام التى يتم استخراجها من الأراضى المصرية والإنتاج بأقصى طاقة ممكنة لتلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم التوجه إلى التصدير لجلب العملة الصعبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر، أن الشركة تمكنت بالفعل خلال الأشهر الماضية من القضاء على ظاهرة احتكار المواد الخام ورفع أسعار المواد المحجرية، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين فى هذا الملف، وأن حرص الشركة التام على دعم صغار المستثمرين والمقاولين العاملين فى قطاع المحاجر والتيسير عليهم.

وأضاف أنه تم استحداث منظومة الشباك الواحد داخل الشركة، بحيث يتوجه المستثمر بطلب التعاقد على أن تقوم الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر بالتواصل مع الوزارات المعنية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى المختلفة لإنهاء كافة الإجراءات وإبلاغ المستثمر أو المقاول بقيمة العقد ومقابل استغلال الأرض، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الخدمات للمستثمرين إلكترونيا فى إطار التوجه نحو التحول الرقمى والميكنة.

كما أشار اللواء السيد حسن البوص، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة خطة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات من قبل الشركة المصرية للتعدين في ضوء بيان وزير البترول والثروة المعدنية الذي تم إلقائه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 31 من يناير 2021، إلى أنه تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات، مضيفا أنه يتم تطويره دير كميات كبيرة من الفوسفات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.