شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بفصل مشروع قانون نقل الدم والبلازما إلى قانونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناقشات أعضاء مجلس النواب ، اليوم الأحد ، لمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، مطالبات عدد من النواب بفصل القانون إلى قانونين الأول خاص بالبلازما والثانى خاص بنقل الدم، فيما انتقد عدد آخر من النواب ضعف العقوبات.

وقالت النائبة سمر سامى ، إن هذا القانون من مشروعات الأمن القومى ، فيما أضاف النائب حسام المندوه الحسينى، " إن تصنيع البلازما ومسشتقاتها طفرة فى تاريخ وزارة الصحة المصرية ، بينما طالبت النائبة ألفت المزلاوى، بفصل مشروع القانون إلى قانونين وتغليظ العقوبات فى هذا القانون

وأوضح النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، بعض المفاهيم الخاصة بمشروع القانون قائلا : استخلاص البلازما، مصر تنمفذه من 20 عاما لكن مشروع القانون يقوم على أخذ مشتقات البلازما"، لافتا إلى أن ثمن حقنة مرضى سيولة الدم تصل لـ 18 ألف جنيه، وهذا القانون يتيح لمصر لأول مرة توفير هذه الحقنة وتصنيعها محليا .



























































