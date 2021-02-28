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التعليم العالي: إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان عدد من الطلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان، وتم التواصل مع إدارة المعهد والتوجيه بإعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب تقديرًا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم التوجيه بالتحقيق في تفاصيل الواقعة، وتقديم تقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال 48 ساعة بكافة التفاصيل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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